Goiás elimina o Brasiliense e pega o Luverdense nas quartas da Copa Verde

O Goiás goleou, esta tarde, o Brasiliense por 4 a 1 e vai enfrentar o Luverdense nas quartas de final da Copa Verde. Renatinho foi o grande destaque da partida fazendo 3 gols. Marcinho fechou o placar garantindo a vaga para o time goiano. No jogo de ida, houve empate sem gols.

A CBF vai divulgar as datas e locais das duas partidas que valem vaga na final da competição.

O Luverdense, ontem à noite, despachou o União ABC, do Mato Grosso do Sul, com goleada em Lucas do Rio Verde: 6 a 2. O Luverdense é campeão da Copa Verde de 2017. A competição vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

21/08/2019 18:15.

