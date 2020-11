Com time alternativo, Santos perde para o Athletico-PR e pode deixar o G6

Neste sábado, Athletico-PR e Santos se enfrentaram na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem Cuca, que se recupera da covid-19, e com um time alternativo, o Peixe saiu derrotado por 1 a 0 para a equipe paranaense, que chegou à quarta vitória consecutiva na competição. Thiago Heleno marcou o gol.

Desse modo, o Rubro-Negro chega a 28 pontos conquistados e ocupa a nona colocação, enquanto o Alvinegro Praiano soma 34 pontos e aparece no sexto lugar. No entanto, o clube paulista ainda pode perder posições dependendo dos outros resultados da rodada.

Athletico e Santos têm compromissos pela ida das oitavas de final da Libertadores da América na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O Furacão recebe o River Plate (ARG), também na Baixada. Já o Peixe visita a LDU, na altitude de quase três mil metros de Quito, no Equador.

A partida começou com o Athletico pressionando a saída de bola do Santos e tentando se impor nos minutos iniciais. No entanto, a primeira boa chance do confronto foi criada pelos visitantes. Aos 12 minutos, Lucas Braga fez boa jogada pelo meio e deixou para Arthur Gomes, que bateu alto, mas viu o goleiro Santos defender com a cabeça.

Aos 23, Christian, lesionado, teve de ser substituído por Paulo Autuori e deu lugar ao atacante Fabinho. Quatro minutos depois, o Furacão quase tirou o zero do marcador. Nikão achou o passe em profundidade na área para Fabinho, que cruzou rasteiro para Renato Kayser. O camisa 79, porém, não conseguiu alcançar e apenas raspou na bola.

Os donos da casa seguiram mais incisivos no ataque, mas sem criar grandes oportunidades. O Peixe também não conseguiu voltar ameaçar a meta rubro-negra, o que manteve o empate sem gols no placar até o intervalo. Além disso, o Alvinegro também perdeu um jogador por lesão: o zagueiro Laércio deixou o campo para a entrada de Alex.

No segundo tempo, aos nove minutos, o Athletico desperdiçou chance incrível de sair na frente. Após cobrança da falta na barreira, Erick ficou com a sobra no meio da área. Ele finalizou na saída de John, mas mandou por cima do gol santista.

O Santos respondeu aos 13, quando Arthur Gomes fez linda jogada pela esquerda, cortou para o meio e arriscou o chute de fora da área, exigindo a defesa em dois tempo do arqueiro do clube paranaense. E aos 22, Marcelo Fernandes tentou dar uma nova cara à equipe ao colocar Marinho e Jean Mota nos lugares de Marcos Leonardo e Jobson.

Contudo, foram os mandantes que balançaram as redes. Aos 29 minutos, Ravanelli cobrou escanteio na área para Thiago Heleno subir alto e completar de cabeça. A bola ainda quicou na pequena área e complicou o goleiro John, que nada pôde fazer.

Nos lances seguintes, John salvou o Peixe em chute de Fabinho, e a trave evitou o gol de empate alvinegro em cabeceio de Madson. Depois, o goleiro Santos fez boa defesa em desvio de cabeça após cobrança de falta do camisa 13 visitante. Assim, o Athletico garantiu a vitória e os três pontos.

