Golpe do Pix para “marmitas de cardeais” circula nas rede sociais

Um golpe inusitado, mas perigoso, tem circulado por redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e SMS, com uma história que mistura criatividade, apelo emocional e desinformação. Criminosos estão pedindo doações via Pix com o pretexto de que o dinheiro seria usado para comprar marmitas para cardeais reunidos em um conclave para eleger o novo Papa.

A mensagem, que simula uma campanha solidária, tenta sensibilizar os usuários ao citar a “necessidade de garantir alimentação básica aos religiosos durante o período de isolamento e deliberação”. Para parecer legítima, o conteúdo é supostamente assinado por representantes de instituições religiosas.

📌 Vaticano não pede Pix — e muito menos para marmitas

O Vaticano não realiza pedidos de doações por Pix, tampouco por redes sociais. Todos os custos relacionados à hospedagem e alimentação dos cardeais durante um conclave são tradicionalmente cobertos pela própria Igreja Católica, seguindo protocolos rigorosos e internos.

As autoridades reforçam que nenhuma instituição religiosa séria faz esse tipo de solicitação por meios informais como WhatsApp, e-mails ou mensagens de texto não verificadas.

🚨 Como se proteger

Desconfie de mensagens com tom apelativo ou urgência emocional, mesmo que pareçam vir de fontes confiáveis;

Nunca envie dinheiro via Pixpara desconhecidos ou números não verificados;

Não compartilhe a mensagem com outras pessoas;

Denuncie o conteúdo às autoridades competentes e, se possível, à plataforma pela qual recebeu a mensagem.

Fique atento e ajude a evitar que outras pessoas caiam nesse tipo de armadilha.

