Pastor mirim de 15 anos é proibido de pregar por decisão do Conselho Tutelar

Foto: Reprodução | A determinação envolve a suspensão, por tempo indeterminado, da agenda de compromissos de Miguel Oliveira, resultando no cancelamento de todos os eventos previstos.

Miguel Nascimento, conhecido nas redes sociais como “Pastor Mirim”, vem agitando a web com suas pregações desde o início deste ano e tem sido constantemente criticado pelas declarações durante os cultos evangélicos. Na última segunda-feira (29), a página Assembleianos de Valor revelou que o Conselho Tutelar proibiu o adolescente de apenas 15 anos de realizar pregações em igrejas evangélicas.

Segundo o portal, a decisão teria sido tomada após um encontro entre representantes do Conselho Tutelar, os pais do jovem, Erica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, líder da Assembleia de Deus Avivamento Profético, igreja na qual o adolescente realiza as pregações. A determinação envolve a suspensão, por tempo indeterminado, da agenda de compromissos de Miguel Oliveira, resultando no cancelamento de todos os eventos previstos.

Também foi estabelecido que Miguel deverá se afastar temporariamente das redes sociais. Desta forma, ele está proibido de usar o próprio perfil do Instagram, que possui cerca de 1 milhão de seguidores, o que também impede as pregações e revelações online. Além disso, ele deixará o ensino a distância e deverá retomar às aulas presenciais na escola.

De acordo com informações divulgadas pela página gospel, as proibições foram estabelecidas após uma série de polêmicas envolvendo o pastor mirim nas redes sociais. Em um vídeo que circula na web, por exemplo, Miguel aparece rasgando exames médicos de uma mulher visivelmente abalada, enquanto grita: “Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue e eu curo a leucemia”.

Diante da repercussão negativa e de ameaças recebidas, os pais do adolescente buscaram o apoio do Ministério Público de São Paulo (MPSP). A Promotoria da Infância e da Juventude assumiu a responsabilidade de acompanhar a situação, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que orienta a atuação do órgão em casos de risco envolvendo menores.

Com apenas 15 anos, Miguel Oliveira tem ganhado visibilidade na internet por suas declarações feitas durante cultos evangélicos. Em uma delas, inclusive, ele afirma ter nascido sem audição, sem cordas vocais e sem os tímpanos, e que teria sido curado milagrosamente aos três anos de idade. Desde então, afirma ter iniciado sua trajetória como pregador e diz que tem a “missão” de espalhar sua mensagem religiosa por diversas regiões do país.

