Adolescente é assassinada com 15 facadas no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – A adolescente Ana Carolina, 16 anos, foi assassinada com cerca de 15 golpes de faca na tarde do último sábado (5), e o corpo foi abandonado em uma área de mata, próximo a Ponte do Balneário “Piscinão”, em Santana do Araguaia.

Segundo a Polícia Militar, o cadáver foi encontrado por garis que realizavam serviços de limpeza na área. A jovem pode ter sido morta em outro lugar e “desovada” próximo ao “Piscinão”. Uma faca foi encontrada nas imediações do corpo que apresentava sinais de cerca de 15 perfurações. (As informações são do Portal Debate, com Dinho Santos).

O corpo de Ana Carolina foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de perícia médica. De acordo com as primeiras investigações, o crime está envolto em mistério, mas apresenta características de feminicídio ou vingança.

Jornal Folha do Progresso em 07/03/2022/08:49:34

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...