Google divulga lista de principais buscas de 2019 no Brasil

Segundo o Google, o esporte liderou as buscas na plataforma, com a Copa América – realizada no Brasil – sendo o principal assunto do ano, seguido pela Tabela do Brasileirão. Mortes notáveis, como a do apresentador Gugu Liberato, do cantor Gabriel Diniz e do jornalista Ricardo Boechat, também ficaram entre os termos mais procurados.

Confira os 10 principais assuntos mais buscados no Google em 2019 por usuários brasileiros:

Copa América

Tabela do Brasileirão

Gugu Liberato

Vagas de emprego

Gabriel Diniz

Thanos

Flamengo X Vasco da Gama

Ricardo Boechat

Copa do Mundo de Futebol Feminino

Caio Junqueira

Este é o segundo ano consecutivo em que um termo esportivo fica no topo das buscas no Google – em 2018, o principal assunto do ano foi a Copa do Mundo. Veja quais foram os principais termos buscados por brasileiros desde 2011:

Outras categorias

Além das “Buscas do Ano”, o Google divulgou listas de diversas outras categorias, agrupando principais buscas relacionadas a perguntas, acontecimentos, cultura, personalidades e tecnologia. Veja abaixo mais do que foi mais buscado neste ano:

Por quê?

Por que o WhatsApp parou de funcionar hoje?

Por que são 21 tiros de canhão?

Por que o Japão está na Copa América?

Por que Carlinhos Brown saiu do The Voice?

Por que não comer carne na Sexta-Feira Santa?

Por que Lula foi solto?

Por que ou porque?

Por que Fábio Assunção virou meme?

Por que o Instagram vai tirar as curtidas?

Por que Lula foi preso?

Como fazer?

Como fazer a inscrição para o Enem 2019

Como fazer ovo de páscoa caseiro

Como fazer que as pessoas gostem de mim

Como fazer ovo de colher

Como fazer figurinhas no WhatsApp

Como fazer uma redação do Enem

Como fazer meu quiz no Instagram

Como fazer geladinho gourmet

Como fazer convite virtual grátis para WhatsApp

Como fazer chocolate quente

O que é?

O que é libido?

O que é cagarra?

O que é democratização?

O que é golden shower?

O que é Shallow Now?

O que é yuzu?

O que é AI-5?

O que é diverticulite?

O que é Corpus Christi?

O que é um contratorpedeiro?

Séries

Game of Thrones

Stranger Things

Chernobyl

Vis a Vis

Manifest

Sintonia

Sex Education

One Punch Man (Temporada 2)

The Umbrella Academy

The Good Doctor

Filmes

Vingadores: Ultimato

Coringa

Capitã Marvel

Toy Story 4

O Rei Leão

Aquaman

Shazam

Minha Vida em Marte

Bird Box

Bacurau

Acontecimentos

Copa América

Copa do Mundo de Futebol Feminino

Libertadores

Brumadinho

Dia dos Professores

Suzano

Caso Neymar

Greve Geral junho 2019

Amazônia

Reforma da Previdência

Mortes

Gugu Liberato

Gabriel Diniz

Ricardo Boechat

Caio Junqueira

Fernanda Young

Paulo Henrique Amorim

Caroline Bittencourt

Cameron Boyce

Rafael Miguel

Yasmin Gabrielle

Shows

Sandy e Júnior

Ed Sheeran

BTS

Anitta (Rock in Rio)

Marília Mendonça

Paul McCartney

Bon Jovi

P!nk

Iron Maiden

Los Hermanos (São Paulo)

Personalidades

Mc Gui

Jair Bolsonaro

Danilo Gentili

Najila

Neymar

Mauro Naves

Luisa Sonza

José Loreto

Sérgio Moro

Flordelis

Tecnologia

iPhone 11

Moto G7

Amazon Prime

Faceapp

Dollify

Xiaomi Mi 9

Moto G7 Plus

Galaxy S10

Moto G6 Plus

Moto G6

Virou Meme

Meme do Riquinho

O nome dela é Jenifer

Caneta Azul

Tô nem aí

Juntos e Shallow Now

Vem tranquilo

Meme do Curso

Fabio Assunção

Joelma

3 reais

Programas de TV/Novelas

BBB19

A Dona Do Pedaço

Espelho Da Vida

Bom Sucesso

Power Couple

A Fazenda 2019

O Sétimo Guardião

Verão 90

Orfãos Da Terra

O Tempo Não Pára

Times de Futebol

Flamengo

Palmeiras

São Paulo

Grêmio

Vasco da Gama

Santos

Cruzeiro

Sport

Atlético Mineiro

Fluminense

Receitas

Chicha morada

Fricassê de frango

Bacalhau no forno

Geladinho gourmet

Bolo de laranja

Capuccino caseiro

Panqueca

Canja de galinha

Bolo de caneca

Bolo de pote

No Estado de São Paulo

As estatísticas de busca no Google também foram compiladas por Estado. Em São Paulo, a morte de Gugu Liberato foi mais buscada que a Copa América. E se o Corinthians não foi um dos dez clubes mais buscados no Brasil, em São Paulo o clube é o principal entre as partidas de futebol mais procuradas do Campeonato Brasileiro. Veja:

Buscas Gerais

Gugu

Copa América

Tabela Brasileirão

Vagas de Emprego

Thanos

Gabriel Diniz

Ricardo Boechat

Caio Junqueira

Copa do Mundo de Futebol Feminino

Brumadinho

Partidas de Futebol

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Corinthians

Flamengo x Corinthians

Corinthians x Fortaleza

Santos x São Paulo

Palmeiras x São Paulo

Corinthians x Santos

Corinthians x Athletico-PR

Corinthians x Internacional

Flamengo x Vasco da Gama

