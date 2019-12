Motorista é feito refém por índios após carreta com cerveja bater em carro de indígenas em MT

Com a batida, o veículo dos indígenas saiu da pista e capotou. Cerca de 30 indígenas mantiveram o condutor refém, com o veículo e a carga, exigindo o pagamento de uma indenização.

Um motorista ficou retido por indígenas durante seis horas na BR-070, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (9). Ele se envolveu em um acidente com índios da etnia Xavante.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi mantido refém depois que a carreta dele atingiu um carro de uma família de indígenas.

A PRF foi acionada pela devido ao acidente envolvendo um veículo de carga, carregado com aproximadamente R$ 70 mil em cerveja, e um veículo Crossfox, ocupado por uma família de indígenas da etnia xavante, sendo pai, mãe e dois filhos.

Segundo informações, o veículo de carga fazia uma ultrapassagem, durante um período de muita chuva, e não visualizou carro, que seguia na pista contrária.

Com a batida, o veículo dos indígenas saiu da pista e capotou. As vítimas tiveram ferimentos leves e, com exceção do condutor, foram encaminhadas à UPA de Primavera do Leste.

Cerca de 30 indígenas rapidamente chegaram ao local e mantiveram o condutor refém, com o veículo e a carga, exigindo o pagamento de uma indenização.

As equipes PRF se mantiveram no local para garantir a segurança do condutor, do veículo e da carga. Após horas de negociação, os índios liberaram o motorista aproximadamente às 16h.

Durante o período, o fluxo de veículos seguiu por uma das faixas.

10/12/2019 11h12

