‘Gostosa e encalhada’, ironiza jovem de Curuçá que viralizou ao publicar foto só de lingerie na web

A ideia de publicar [a foto] foi de forma despretensiosa, até porque eu tinha 60 seguidores e criei minha conta do twitter em 2014, não tinha hábito de usá-la, o que mudou na pandemia. Nunca pensei que fosse viralizar e confesso que estou assustada com a repercussão”, complementa, um tanto tímida.

Em entrevista ao portal O Liberal.com, Daniela revelou que a história por trás da foto é um tanto curiosa e engraçada. Ela teria batido o clique no começo do mês e enviado a um ex-namorado, com quem teve um relacionamento em 2019 e veio visitar a Terra das Mangueiras recentemente.

“É porque não me conheceu ainda”, respondeu um. “Porque ninguém é digno de tamanho endeusamento”, elogiou um segundo. “Nada explica isso. Agora se prepare para as centenas de mensagens”, apontou um terceiro.

Mas, o que a moradora de Curuçá não imaginava era que o clique iria cair nas graças dos internautas e viralizar na web. Após a repercussão, veio o primeiro susto da estudante pelo alcance que teve a publicação. No total, mais de 400 pessoas curtiram a foto da moça e comentaram, querendo uma simples ‘chance’ com a jovem.

Solteira há dois anos, a paraense Daniela Moura decidiu publicar na noite da última terça-feira (28) uma foto bem à vontade, nas redes sociais, vestida com uma lingerie vermelha. De quebra, tirou uma brincadeira com a sua falta de status de relacionamento: ‘Como posso ser tão gostosa e encalhada ao mesmo tempo?’.

