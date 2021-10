Comissão debate violência rural nos municípios de Novo Progresso,Anapu, Altamira, e distrito de Castelo dos Sonhos no Pará promovida por madeireiros e grileiros

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Debatedores Confirmaram presença na audiência, entre outros, a promotora de Justiça Agrária da região de Altamira, Renata Valéria Pinto Cardoso; o representante da Rede Eclesial Pan-Amazônica, padre Boeing; e a coordenadora do Núcleo de Questões Agrárias e Fundiárias do Ministério Público do Pará, a promotora Ione Missae da Silva Nakamura. Veja a lista de convidados.

“Denunciam, inclusive, que lideranças assistidas pelo Programa Estadual de Defensores dos Direitos Humanos estão em local não sabido por se sentirem desassistidos pelo poder público; que projetos de assentamento e áreas públicas da União estariam sendo objeto de grilagem, com venda de lotes por fazendeiros que se intitulam proprietários do local; bem como praticam desmatamento e extração de minério”, informam os deputados.

Comissão debate violência rural no Pará promovida por madeireiros e grileiros. Comissão debate violência rural nos municípios de Anapu, Altamira, Novo Progresso e distrito de Castelo dos Sonhos no Pará promovida por madeireiros e grileiros

Meio Ambiente – queimada e desmatamento – derrubada árvores madeireiros floresta fiscalização polícia ambiental Lideranças denunciam a ação de madeireiros na região sudoeste do Pará – (Foto:Ronan Frias/Governo do Pará)

