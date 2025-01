Mais de 250 presos não retornam às prisões após saídas temporárias no Pará

Foto: Ilustrativa | Até o momento, 36 foram recapturados. Já no interior do estado, 682 detentos foram liberados, com 55 evasões (8%) e 15 recapturas.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP) informou que 260 presos beneficiados pelas saídas temporárias de final de ano não retornaram às unidades prisionais do estado. A medida, regulamentada por lei, é concedida aos detentos que cumprem regime semiaberto e atendem a critérios como bom comportamento, permitindo até sete dias fora do ambiente prisional.

No total, 2.324 internos foram liberados em todo o Pará. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), 1.642 presos receberam o benefício, mas 205 não retornaram, representando 12% das evasões. Até o momento, 36 foram recapturados. Já no interior do estado, 682 detentos foram liberados, com 55 evasões (8%) e 15 recapturas.

As saídas temporárias são uma oportunidade para reintegração social e convivência familiar dos apenados, mas o descumprimento do retorno pode levar à regressão do regime de cumprimento de pena e outras sanções.

A SEAP continua monitorando os casos e trabalha em conjunto com as forças de segurança para recapturar os presos que não retornaram.

Fonte: SEAP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/17:15:34

