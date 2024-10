Operação nacional contra quadrilha que aplicava golpe em idosos tem alvo em Santarém

(Foto: Reprodução) – Mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Pedro Dinele, suspeito de participação em quadrilha que aplicava golpes em idosos –

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga quadrilha especializada em aplicar golpes financeiros em idosos de todo o país.

Nesta quarta, uma operação está sendo realizada para tentar capturar oito suspeitos em diferentes estados, incluindo o Pará.

Um dos alvos de mandado de prisão é do santareno Pedro Dinele Marinho de Souza, residente no bairro da Aldeia. Segundo apurou o Portal OESTADONET, Pedro ainda não tinha preso até o fechamento desta matéria, às 16h00.

No total, quatro pessoas foram presas, três em São Vicente, em São Paulo, e uma no Ceará.

Os presos foram identificados como Cleber de Araújo, de 49 anos, Elton Júlio Emílio da Silva, de 35, Breno Pedro da Silva, 41, e Josiane dos Santos Vasconcelos, 29.

Estão com prisão preventiva decretada também pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ramon Pereira de Barros, Kaio Tesolin, Felipe Nunes Moura Gomes.

Uma das vítimas chegou a perder cerca de 1 milhão de reais para a quadrilha. A vítima teria recebido um SMS falando sobre desconto para pagar cartão de crédito.

A operação “Contra Golpe” está sendo realizada em três estados, comandada pela delegacia de Copacabana(RJ), envolve mandados de prisão no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Ceará.

A movimentação da quadrilha gira por quase 5 milhões.

Acidente fatal

Pedro Dinele Marinho de Souza foi preso em 2017, pela morte da jovem Caroline Rebelo, de 18 anos, em um acidente no km 22 da rodovia Everaldo Martins (PA-457), que dá acesso à vila de Alter do Chão. A tragédia ocorreu no dia 6 de maio de 2017, quando Pedro perdeu o controle da direção do veículo e capotou, batendo em um poste. No veículo havia três pessoas.

Caroline Rebelo era a única que estava sem o cinto de segurança. Ela foi arremessada para fora do veículo; A jovem morreu no local.

No interior do veículo, foram encontradas garrafas de bebida alcóolica. Pedro e outras pessoas apresentam sintomas de embriaguez.

Fonte: Portal OESTADONET e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/17:00:58

