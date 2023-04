Governador autoriza início das obras da maior ponte da história do MT

Mauro autoriza início das obras da maior ponte da história de MT

Ao todo, serão investiados R$ 252 milhões

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (26.04) a Ordem de Serviço para o início da construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Juruena, na MT-208. Com 1.360 metros de extensão, essa será a maior ponte construída em Mato Grosso.

A obra foi contratada pelo Governo do Estado por R$ 252,8 milhões, valor que inclui a pavimentação de 59 quilômetros da rodovia e a construção de três pontes menores no caminho, com 50, 30 e 15 metros de comprimento. A ponte e o asfalto vão ligar o município de Cotriguaçu ao distrito de Japuranã em Nova Bandeirantes.

A nova ponte vai substituir uma balsa que atualmente percorre mais de três quilômetros pelo Rio Juruena, em uma viagem de aproximadamente uma hora. O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, explica que a obra vai estimular o desenvolvimento da região Noroeste, mas principalmente, vai criar uma nova ligação entre todo o norte mato-grossense.

“Com essa ponte que nós vamos fazer e o asfalto na MT-170 (antiga BR-174), vai ser possível sair Aripuanã e chegar até Guarantã do Norte por uma via asfaltada. É algo que antes parecia inimaginável, mas que vai se tornar realidade nesta gestão. Uma região que não tinha nenhuma ligação por asfalto, vai passar a ter duas saídas pavimentadas”, afirma.

A obra foi licitada pela Sinfra-MT em 2022 e vencida pelo Consórcio Juruena, que apresentou uma proposta com desconto de 12,97% em relação ao orçamento original. A previsão é de que as obras sejam executadas e concluídas em um período de três anos.

Atualmente a maior ponte de concreto em Mato Grosso é a que foi entregue pela atual gestão sobre o Rio das Mortes na MT-326, com 483 metros de extensão. Outras duas pontes estão sendo construídas sobre o Rio Teles Pires, uma com 550 metros em Alta Floresta e outra com 692 metros, entre Novo Mundo e Nova Guarita.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

