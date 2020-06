Governo anuncia parceria para vacina contra covid-19

Por:Notícias Ao Minuto/27/06/20 11:50 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Ministério da Saúde anuncia hoje (27), em coletiva no Palácio do Planalto, uma parceria para o desenvolvimento e a produção de vacina contra a covid-19 – doença provocada pelo novo coronavírus.

