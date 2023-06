Governo do estado apresenta projeto de reconstrução do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) em Alter do Chão

(Foto:Reprodução) – O Governo do estado apresentou, nesta quinta-feira (22), dia em que o município de Santarém, na região oeste do Pará, completa 362 anos de fundação, o projeto de reconstrução do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do distrito de Alter do Chão.

O espaço vai ganhar uma nova estrutura, garantindo conforto e segurança para melhor atender turistas e também a população local.

Durante o ato oficial de apresentação do projeto, o governador Helder Barbalho falou sobre a importância de obras que estimulem o turismo e a economia da cidade. “Estou muito feliz de poder, no dia do aniversário de Santarém, informar que estaremos, neste próximo semestre, iniciando as obras do Centro Receptivo Turístico de Alter do Chão e também do Sairódromo. São obras que, assim como o Centro de Convenções da cidade, visam incrementar o turismo e a geração de emprego através de eventos e visitação nesta cidade fantástica que é Santarém.” declarou o governador do Pará.

O secretário regional de governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, destacou que “há mais de 4 anos, o Governo do Estado vem dando alegria para o povo do Pará, e não é diferente em Santarém, que vem recebendo muitos benefícios para a sua população”, afirmou.

MELHORIAS – O novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Alter do Chão irá ganhar uma nova estrutura, com aproximadamente 500 metros quadrados de área construída e novos espaços, como restaurante, banheiros, lojas, salas administrativas e guarda-volumes. Todo o equipamento terá acessibilidade para os usuários.

O projeto também inclui uma nova estrutura naval, com rampas metálicas articuladas e cobertas, proporcionando maior conforto, segurança e acessibilidade durante o embarque e desembarque de passageiros. Além disso, o equipamento naval será equipado com flutuantes, aumentando sua capacidade de movimentação e permitindo a atracação simultânea de um maior número de embarcações.

De acordo com o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pelo projeto de reconstrução, o novo CAT será “um importante equipamento público que irá contribuir diretamente para a potencialização da economia e do turismo na região, garantindo mais segurança e infraestrutura no embarque e desembarque de passageiros em Alter do Chão”.

Alter do Chão – O distrito santareno, localizado às margens do Rio Tapajós, é conhecido popularmente como o “Caribe Brasileiro”. O local é famoso por suas belas praias, paisagens, culinária e manifestações folclóricas e já chegou a ser eleito como um dos melhores destinos do mundo para se conhecer.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/18:48:24

