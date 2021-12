Vaca de duas cabeças nasce com vida e gera comoção

De acordo com o filho do dono do animal, os veterinários ainda não têm uma explicação sobre o que poderia ter provocado o nascimento do filhote com duas cabeças (Foto:Reprodução)

As doenças genéticas se definem como alterações na sequência de alguns genes que fazem parte do DNA. Desta forma, estas mutações alteram a estrutura de uma proteína e, consequentemente, causam anomalias anatômicas e fisiológicas no corpo humano. Sendo assim, qualquer erro ou dano em um gene pode desencadear uma doença genética.

Um caso curioso e raro aconteceu no interior de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Uma bezerra nasceu com duas cabeças na localidade de Santa Rita, durante a madrugada.

O filho do dono do bezerro, Delci Busatto, conversou com a reportagem do Jornal Online Folha Vitória e contou que, na noite desta segunda-feira (13), uma vaca que vive na propriedade rural da família, deu à luz a um bezerro com duas cabeças. O filhote tem apresentado dificuldades para se alimentar.

“Ela está bem debilitada. Fica deitada e não consegue levantar. Por não conseguir ficar em pé, está se alimentando só na mamadeira”, relatou o fazendeiro.

Segundo Delci, a família procurou profissionais da área veterinária para ter uma explicação sobre o caso, mas ainda não se sabe exatamente o que teria provocado o surgimento de duas cabeças no animal.

“Eu conversei com alguns médicos, mas ninguém tem uma solução se sobrevive ou não. Agora, é esperar para ver o que acontece. Essa foi a terceira cria da vaca”, explicou Delci.

A família sabia que a vaca, com aproximadamente seis anos, estava para dar à luz. Delci disse que durante a madrugada foi até o curral e viu que a bezerra havia nascido com duas cabeças.

quinta-feira, 16/12/2021

