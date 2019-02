Governo do Estado inicia chamada de professores aprovados no concurso da Seduc

Foto:(Reprodução Plantão 24horas News)

Na próxima sexta-feira (22), 677 aprovados no concurso C-173, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), serão nomeados.

Os outros 1.435 aprovados serão nomeados em 22 de abril. A informação foi divulgada pelo Governador do Estado, Helder Barbalho, em vídeo postado nas redes sociais oficiais do Governo do Pará.

O concurso foi realizado em 2018 e ofertou 2.112 vagas para cargos de nível superior. “Trinta dias depois da nomeação é o prazo da posse, podendo ser estendido por mais 15 dias. Portanto, desejamos sucesso e boas vindas aos novos servidores do Estado e espero que juntos possamos construir um novo tempo para a educação do Pará”, disse o governador.

Os aprovados serão nomeados para as vagas contempladas no concurso, que são: Artes (136 vagas), Biologia (24 vagas), Educação Física (23 vagas), Filosofia (103), Física (39), Geografia (101), História (98), Inglês (193), Matemática (731), Língua Portuguesa (540), Química (35) e Sociologia (89). As áreas mais concorridas foram: Educação Física (518 candidatos por vaga no pólo Belém) e Biologia (354 candidatos por vaga no município de Castanhal).

Fonte: Blog Plantão 24horas News com informações de Luciana Benicio em parceria com Agência Pará.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...