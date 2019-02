GiroAMZ: Salinas deverá ter aeroporto em 12 meses

Governador Helder Barbalho assinou ordem de serviço para início imediato da obra de novo aeroporto de Salinas (Marco Santos / Ag. Pará)

Aeródromo vai receber obra de reforma e ampliação e capacidade para aeronaves de até 70 passageiros. E mais: TCM vai fazer levantamento de obras paradas no Pará; reforma de Previdência e lei anticrime chegam ao Congresso essa semana

O aeródromo de Salinópolis, na região nordeste do Pará, será transformado em um aeroporto com capacidade para pouso e decolagem de aeronaves com até 70 passageiros. A ordem de serviço para o início da obra foi assinado pelo governador Helder Barbalho e pelo secretário de Estado de Transportes, Pádua Andrade, no final de semana. De acordo com o governo, as obras de ampliação e restauração devem ser concluídas em 12 meses e vão custar R$ 12 milhões, recurso do tesouro estadual. O objetivo, ainda segundo o governo, é consolidar o turismo no município.

Obras paradas

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) vai fazer um levantamento de todas as obras que estão paradas nos municípios paraenses. As informações devem ser repassadas pelos próprios municípios, que vão receber um questionário. O levantamento considera os projetos com valor mínimo de R$ 1 milhão, cujas obras foram interrompidas por sentenças nas unidades judiciárias. Em um balanço preliminar divulgado pelo TCU, foi identificada a interrupção em 14.403 contratos para realização de obras em um valor aproximado de R$ 144 bilhões. O banco de dados completo deve ser divulgado até o mês de abril.

Semana decisiva

Dois projetos considerados prioritários para o Governo Federal e que têm impacto direto na vida da população devem ser apresentados ao Congresso essa semana. Amanhã, está prevista a chegada na Câmara o projeto de lei anticrime, do ministro Sérgio Moro, que pretende endurecer o combate a corrupção, crime organizado e crimes violentos. Na quarta-feira (20), a expectativa é que seja enviado ao Legislativo o projeto de reforma da Previdência, que entre outras coisas prevê a idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres.

