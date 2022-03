Governo do Pará anuncia aumento no salário de servidores públicos estaduais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governador reforçou, ainda, que as medidas obedecem ao planejamento e às regras do equilíbrio fiscal.

Hélder Barbalho também comentou durante o anúncio aumentos para outras categorias profissionais. Foram destacadas correção de distorções salariais dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros além dos servidores que recebiam abaixo do salário mínimo.

O projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e garante também acréscimo no auxílio alimentação.

O governo do Pará anunciou aumento de 10,5% no salário de servidores públicos estaduais a partir de abril. O comunicado foi feito pelo governador do estado, Hélder Barbalho (MDB), por meio das redes sociais nesta segunda-feira (7)

