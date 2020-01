Empresário é morto e esposa é baleada em Ananindeua, no PA

Vítimas estavam chegando em casa, no bairro do Coqueiro, quando foram abordados pelo atirador.

Um empresário, identificado como Francisco Gomes de Paiva Júnior, de 36 anos, foi assassinado a tiros em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A esposa da vítima foi baleada na perna.

Segundo a Polícia, o caso foi registrado na madrugada de sábado (18). O crime ocorreu na av. Mário Covas.

De acordo com as informações iniciais, as vítimas estavam chegando em casa, no bairro do Coqueiro, quando foram abordadas pelo atirador.

A esposa foi socorrida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo de Francisco Júnior.

