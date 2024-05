Sefa orienta contribuintes sobre emissão de notas fiscais eletrônicas

(Foto: Reprodução)- Pará é um dos estados que emite DF-e na Secretaria Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS). Sistema opera em nuvem e pode ficar instável.

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) informa que os contribuintes devem revisar as configurações em seu ambiente de emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e). A Secretaria Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS) adotou medidas de emergência, por causa das fortes chuvas, que levaram à instabilidade no sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Um total de 16 estados emitem DF-e na SVRS. A Secretaria Virtual informou nesta terça-feira (07) que depois da interrupção da operação de um dos Datacenters da Sefaz/RS, houve a transferência da operação de alguns serviços para o ambiente tecnológico de nuvem.

Todos os serviços de autorização de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) realizados pela SVRS e Sefaz/RS estão operando. Caso a empresa seja do Pará, estado que autoriza a emissão de documentos fiscais eletrônicos na Sefaz/RS, e não esteja conseguindo utilizar a ferramenta, a recomendação é verificar se não há alguma configuração em seu ambiente que limite a comunicação de internet aos endereços IP dos Datacenters (regra em firewall que restrinja a comunicação para determinados IP, por exemplo), o que impede os sistemas da empresa de se comunicarem com o ambiente de nuvem, esclareceu a SVRS.

As comunicações, configurações e regras devem apontar para os endereços URL dos serviços (e não para os endereços IP). O endereço (URL) permanece inalterado e deve ser do domínio svrs.rs.gov.br.

No canal do WhatsApp a seguir é possível acompanhar atualizações da Receita Estadual/RS. Compartilhe com os interessados:

https://whatsapp.com/channel/0029VaKn17s3GJOzG5IDOx1S

Para tirar dúvidas, acione o call center Sefa, pelo telefone 0800.725.5533.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/16:37:19

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

