Governo do Pará anuncia leilão virtual de veículos

(Foto:Reprodução) – A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou o edital de leilão público, do tipo maior lance ofertado, para alienação de 103 veículos em condições de recuperação e sucata, oriundos de órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará.

O leilão N° 01/2023 será realizado no dia 09 de agosto de 2023, às 10h, em formato virtual e disponibilizará lances para carros, vans, motos, caminhonetes, caminhões e motor de Popa.

“Os leilões de veículos do Estado são fundamentais para a gestão eficiente dos ativos governamentais, pois proporcionam recuperação de recursos, transparência, renovação da frota, oportunidades para o público e redução de custos de armazenamento e manutenção. O Estado consegue arrecadar recursos que, posteriormente, retornarão como investimentos para financiar novas ações públicas em benefício da população paraense”, disse Elieth Braga, titular da Seplad.

O pátio onde estão os veículos e bens que serão leiloados, está localizado no Km 01 da Alça Viária, nº 888, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Os mesmos poderão ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas do Pará e de outros Estados.

“Os bens poderão ser visitados pelos interessados no pátio da leiloeira, nos dias 07 e 08 de agosto, em horário comercial, para que todos tomem conhecimento das condições dos veículos e seu funcionamento”, explicou a secretária adjunta de Modernização e Administração, Nazaré Nascimento.

Os lances mínimos podem ser encontrados no site da Vip Leilões e na lista de oferta do Diário Oficial do Estado n° 35.475, publicada hoje (19).

Como Participar

É necessário seguir alguns requisitos preliminares, como fazer o cadastro através do site, ser maior de idade ou emancipado de acordo com a lei, e não ter inadimplência em processos de leilão público oficial.

Serviço: Para mais informações sobre os lotes, estado físico e especificações dos bens em leilão, bem como retirada gratuita de editais, poderão ser obtidas no site da leiloeira ou ligue para a Diretoria de Gestão de Patrimônio (DGP) da Seplad pelo telefone (91) 3194-1348.

