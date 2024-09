Giovanna Antonelli e Alice Wegmann se encantam com Alter do Chão | PA

As atrizes se derreteram com as belezas de Alter | Reprodução/Instagram

As atrizes estão no Caribe Amazônico para as filmagens de um filme, mas aproveitaram a folga para curtir as belezas do local.

Após a passagem de Paolla Oliveira e David Brazil, neste final de semana, para a disputa de sambas-enredos para a escola de samba carioca Grande Rio, que vai homenagear o Pará no Carnaval 2025, quem também esteve pelo Pará foram as atrizes Giovanna Antonelli e Alice Wegman.

As duas artistas estão em Santarém, no oeste do Estado, para as gravações do filme Rio de Sangue, que tem previsão para estrear ano que vem. Na trama, uma policial que, após comandar uma operação fracassada, é afastada da polícia e se vê sem o trabalho que sempre definiu a vida dela..

Mas, como nem tudo é trabalho, elas aproveitaram a estadia para curtir o Caribe da Amazônia e se deslumbraram com as belezas naturais. Em sua postagem, Antonelli se derrete dizendo que Alter do Chão é rica em cultura, natureza e história encantadoras. Além disso, afirmou que entre as belezas do Brasil é lindo, o Pará é uma prova viva disso.

Já Alice Wegman poupou na escrita, mas as fotos postadas por ela no Instagram indicam como ele aproveitou as belezas do estado, com ela dando destaque ao restaurante Casa do Saulo, que foi marcado por ela na postagem.

A postagem das atrizes encheram os paraenses de orgulho, com muitos comentando no perfil delas, como a cantora Fafá de Belém e o perfil do Casa do Saulo, sobretudo porque ele foi marcado por Alice Wegman

Além da Antonelli e Wegmann, o filme de Gustavo Bonafé tem ainda Sérgio Menezes, Antônio Calloni, Ravel Andrade e Felipe Simas no elenco.

Curtir isso: Curtir Carregando...