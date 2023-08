Governo do Pará assina repasse de R$ 2 milhões para Círio 2023

Governador Helder Barbalho em cerimônia de assinatura de apoio financeiro ao Círio 2023 — Foto: Agência Pará

Apoio financeiro é viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O governador Helder Barbalho assinou na noite desta segunda-feira (21) o repasse de R$ 2 milhões ao Círio 2023. O anúncio ocorreu na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, após a Missa do Mandato, que marca o início da programação da Festividade com os encontros nas casas dos fiéis.

“Este é o momento de consagração de toda a comunidade católica. O Círio é o encontro de nossa gente em torno de nossa padroeira, para agradecer a Nossa Senhora. E neste momento o governo do Estado apoia a Arquidiocese, para que este Círio possa, cada vez mais, representar toda a diversidade, a pluralidade do que significa este momento.

Além da liderança religiosa de Maria, também é um importante momento cultural para o nosso Estado”, destacou o governador, que estava acompanhado pela vice-governadora, Hana Ghassan.

O apoio do Governo do Estado à maior festa maior religiosa dos paraenses é viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O gesto institucional reforça o incentivo à cultura paraense, que promove uma das maiores manifestações religiosas do mundo, que também recebe o apoio de diversas outras vertentes religiosas e movimenta ações culturais por todo o Pará.

“Vivenciamos um momento de fortalecimento da economia, de geração de emprego, de geração de renda, e eu festejo como cristão, como católico, como devoto de Nossa Senhora de Nazaré, que nós estejamos todos juntos para mais um ano. Ano em que poderemos ir às ruas de Belém para agradecer a nossa mãe querida e renovar os nossos votos.

Aproveito para convidar a todos os romeiros, convidar a toda a sociedade paraense, do Brasil e do mundo, que possam visitar Belém, que possam conhecer a mais extraordinária e maior festa católica do planeta”, ressaltou Helder Barbalho.

O coordenador da Festa de Nazaré no biênio 2022-2023, Antônio Salame, destacou a importância do Círio na história dos paraenses, e reforçou a importância do voluntariado e da integração institucional com órgãos públicos, em diferentes instâncias. “O Cirio de Nazaré é um megaevento. Ele abrange todas as esferas da nossa população, bem como pessoas que vêm de outros estados, até de outros países. A gente não consegue realizar isso sem a ajuda de muitos”, frisou Antônio Salame.

“São muitas e muitas mãos. Só de voluntários são mais de 29 mil. E sem os órgãos, governo do Estado, prefeitura, Exército, Aeronáutica, Marinha, segurança pública e sistema de saúde, realmente seria impossível a gente conseguir coordenar essa grande festa sem nenhum incidente”, completou o coordenador da Festa de Nazaré.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2023/09:44:05

