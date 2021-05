Garota de três anos morre após ser obrigada pelo pai a sentar em banheira de água fervente

A criança chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu às queimaduras (Foto:Reprodução/Internet)

Uma garota de apenas três anos morreu após ser obrigada pelo próprio pai a sentar em uma banheira com água fervendo durante uma hora. De acordo com informações do jornal britânico Metro, o homem teria tomado a atitude porque a menina estava com diarreia, o que teria motivado a tortura.

O fato aconteceu na Líbia e a identidade do pai não foi revelada. A criança foi transportada para o hospital por familiares, mas acabou não resistindo às queimaduras no corpo. A família vivia na cidade de Ajdabiya.

Segundo a polícia, o homem teria agredido a menina com uma corda, antes de obrigá-la a sentar na banheira de água quente. Ao ser confrontado, ele primeiramente negou a culpa e disse que a criança se queimou ao trombar com um recipiente, mas depois confessou o crime. A polícia agora investiga se a mãe era conivente com os abusos sofridos pela filha.

