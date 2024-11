Vereadora eleita é esfaqueada pelo marido dentro de posto de saúde em SC

Vereadora Deisi Felczak Pereira (PL) foi esfaqueada pelo marido enquanto trabalhava em um posto de saúde de SC — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ela trabalhava no local quando foi surpreendida pelo companheiro, informou a prefeitura de Rio do Campo. Homem também se feriu e os dois foram levados ao hospital.

A vereadora eleita Deisi Felczak Pereira (PL) foi atacada com golpes de faca pelo marido dentro do posto de saúde onde trabalha em Rio do Campo, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, informou a prefeitura. O crime ocorreu por volta das 15h30 desta terça-feira (12).

Ele também ficou ferido e os dois foram levados ao hospital em estado gravíssimo, conforme a Polícia Militar.

Segundo a prefeitura, o posto de saúde fica no interior do município, na localidade de Rio da Prata. A Polícia Militar relatou que o homem derrubou Deisi no chão e a golpeou com a faca. Ele também esfaqueou a si mesmo.

Alguns funcionários tentaram parar as agressões, mas eram ameaçados e não conseguiram. Os golpes só cessaram quando um colaborador atingiu a faca com um pedaço de madeira.

Inicialmente, os dois foram levados ao hospital da cidade, conforme a prefeitura. Depois, foi chamado o helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar.

A aeronave levou Deisi para o Hospital Regional do Alvo Vale, em Rio do Sul, na mesma região, que confirmou que deu entrada na unidade. A transferência do homem foi feita por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), informaram os bombeiros.

Deisi é técnica de enfermagem. Ela foi eleita no pleito deste ano com 226 dos 4.830 votos válidos para vereador em Rio do Campo, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Polícia Civil não havia divulgado informações sobre o crime até a última atualização desta notícia.

Fonte: g1 SC Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/09:12:05

