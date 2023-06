Governo do Pará e aplicativo de transporte querem lançar botão de segurança nas corridas

Pará terá botão de segurança para corridas de aplicativo de transportes. — Foto: Dan Gold via unsplash

Ferramenta deve acionar o Centro Integrado de Operações (CIOP) em casos de crimes ou situações de insegurança.

Um termo de cooperação técnica entre uma empresa de transporte por aplicativo e a Secretaria de Segurança Pública (Segup) quer implementar no Pará um botão de segurança em corridas.

A ferramenta deve acionar o Centro Integrado de Operações (CIOP) em casos de crimes ou situações de insegurança.

A solução, proposta pela empresa de tecnologia, foi apresentada durante o 17º Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado até esta quinta-feira (22) em Belém.

Leandro Segalla, gerente de segurança pública do aplicativo, explica que “na prática o policial que receber uma chamada de emergência oriunda do aplicativo da Uber vai receber na tela informações em tempo real da vítima, do veículo e dados de localização”.

“Quando a integração estiver concluída, a polícia vai poder georeferenciar imediatamente a origem da chamada conseguindo prestar atendimento ainda mais célere à ocorrência”, afirma.

O termo de cooperação foi assinado pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), durante a abertura do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em Belém na terça-feira (19).

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/10:38:15

