Governo do Pará elabora legislação para a educação indígena com participação das comunidades

Foto: Reprodução | O decreto prevê a implementação do ensino bilíngue nas escolas indígenas, considerando as especificidades culturais e linguísticas das comunidades

O Governo do Estado do Pará, em colaboração com lideranças indígenas e órgãos públicos, está desenvolvendo uma legislação voltada para a educação escolar indígena. O decreto estadual nº 4.430/2025, recentemente assinado, estabelece um processo conjunto entre secretarias estaduais, instituições educacionais e representantes das comunidades indígenas para a formulação de uma política educacional específica.

O decreto prevê a implementação do ensino bilíngue nas escolas indígenas, considerando as especificidades culturais e linguísticas das comunidades. Também está prevista a gratificação de 80% para professores indígenas com nível superior, a promoção de direitos trabalhistas e a realização de um concurso público específico para docentes indígenas.

A criação do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena foi confirmada, com o objetivo de acompanhar e coordenar as políticas educacionais voltadas para este público. A continuidade do Sistema Modular de Ensino Indígena (Somei) de forma presencial também foi assegurada, com a garantia de que estratégias digitais não substituirão as aulas presenciais, mas servirão como suporte.

O processo de formulação da legislação envolve um Grupo de Trabalho (GT), coordenado pelo procurador-geral do Estado, Ricardo Nasser Sefer.

O GT é composto por representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), além de representantes das oito etno-regiões indígenas do Pará, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep) e de outras entidades.

O GT visa garantir que a política educacional seja construída de forma coletiva, por meio de consultas e contribuições da sociedade e das comunidades indígenas. A nova legislação está sendo formulada com o objetivo de atender às necessidades educacionais dos povos indígenas no estado.

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan participaram de reuniões com representantes das comunidades indígenas para discutir as demandas e assegurar o cumprimento das medidas estabelecidas. O governador também ressaltou a importância do início do ano letivo, que não será prejudicado, e a necessidade de desocupar a sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Fonte: SEDUC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/11:02:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...