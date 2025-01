Tristeza: irreverente jornalista Miguel Casseb tem morte cerebral em Belém

Miguel Casseb – Foto: Redes Sociais

Jornalista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi internado no Hospital Metropolitano de Belém e teve a confirmação do diagnóstico, no início da tarde deste domingo (26), por volta de 12h30, causando tristeza e um vácuo no rádio e televisão da Região do Carajás.

BELÉM (PA) – No início da tarde deste domingo (26), por volta de 12h30, o rádio e a televisão de Marabá e do Estado do Pará praticamente perderam o irreverente e engraçado jornalista Manoel Miguel Casseb de Almeida, de 81 anos, pois ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi internado no Hospital Metropolitano de Belém, evoluindo para uma possível morte cerebral. Na área da comunicação, a vítima foi um dos âncoras da rádio e televisão mais conhecidos na Região de Carajás, no Pará.

O bordão “não te faz de doido malandro que o pau de acha “, eternizado por Miguel Casseb, como o idoso era conhecido, dominava as rodas de conversas em Marabá a partir dos anos 1990. Casseb fez parte dos anos de ouro do rádio e da televisão aberta de Marabá, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da cidade. No início da tarde deste domingo (26), um dos filhos do idoso divulgou a morte do pai, mas o outro filho não concordou com a divulgação do óbito, embora tenha havido uma suposta morte cerebral, segundo os próprios colegas de imprensa da vítima.

Miguel Casseb era árbitro de futebol de formação. Ele chegou a participar do quadro de arbitragem da Liga Esportiva de Marabá (Lemar). Durante sua carreira jornalística, o “braço de 80 quilos” trabalhou em quase todas as emissoras de rádio e televisão na Terra de Francisco Coelho. Ele chegou a Marabá, oriundo da cidade de Belém, onde se destacou como um comunicador que conseguia interagir com seu público, bastante numeroso. De acordo com um filho do jornalista, se o profissional de imprensa não reagir ao tratamento, a equipe médica irá desligar os aparelhos que o mantêm respirando às 5h desta segunda-feira (27) e o óbito deverá ser confirmado.

De acordo com pessoas próximas à família, o profissional de imprensa tratava, há anos, um câncer de próstata, mas perdeu a batalha pela vida. Nos últimos meses, Miguel Casseb morava em Belém devido ao tratamento contra a terrível doença, mas adquiriu, com a idade, outras patologias como o diabetes e a hipertensão que culminaram em um AVC. A junção de todas as doenças causaram a morte encefálica de um dos jornalistas mais brilhantes já vistos no Pará. O radialista ajudou a divulgar e massificar o ritmo brega no Pará e em Marabá, dando suporte e divulgando os maiores cantores bregas da época.

Segundo os amigos do jornalista, Casseb trabalhou em todas as rádios de Belém e chegou a Marabá por volta do ano de 1985, onde iniciou sua trajetória, na extinta Rádio Itacaiunas, tornando-se líder absoluto em audiência em Marabá e Região de Carajás na área policial e esportiva. A família não informou se o corpo de Casseb será trasladado para Marabá nem o local onde será realizado o velório e sepultamento de uma lenda do rádio e televisão de Marabá. (Pedro Souza)

