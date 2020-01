PRF registra 26 acidentes com 9 mortes nas rodovias do Pará durante o fim de ano

PRF divulga balanço das operações de Natal e Ano Novo no Pará. — Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (2) o balanço das operações de Natal e Fim de Ano, realizadas entre os dias 21 de dezembro e 1º de janeiro de 2020. Ao todo, dos 26 acidentes registrados no período, tiveram nove vítimas fatais. Número de pessoas mortas triplicou em relação a 2018, quando foram registrados três casos de vítimas fatais.

De acordo com a PRF, no período de festas de fim de ano o fluxo nas rodovias federais cresce e por essa razão, as operações tiveram como prioridade o combate à embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens proibidas e o uso de cinto de segurança.

O total de acidentes registrados nas rodovias federais do Pará durante o fim de ano foi 26. Segundo a PRF, as principais causas dos acidentes tiveram relação com a conduta dos motoristas e pedestres, como falta de atenção, ausência de distância de segurança, desobediência às normas, ingestão de álcool e ultrapassagem indevida.

Devido o reforço do efetivo policial nas estradas, o número de abordagens foi maior em relação ao ano de 2018 e o índice de ocorrências reduziu durante as operações de Natal e Ano Novo. Em 2019, 5.992 pessoas e 5.286 veículos foram fiscalizadas durante as abordagens de policiais, enquanto em 2018 foram 5.555 pessoas e 4.607 veículos. Foram realizados 4.246 testes de alcoolemia nas operações de fim de ano de 2019 e 3.121 em 2018. Destes, 61 foram autuados e 13 foram detidos em 2019. No período, 266 condutores foram autuados por ultrapassagem indevida, enquanto em 2018 foram 640 autuações.

