Idoso de 68 anos morre afogado em rio do Garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba

Corpo do idoso. Foto: Reprodução.

Fato ocorreu no final da tarde desta terça-feira (01), após ele realizar um mergulho no rio.

Um idoso, identificado como Arnaldo Borges da Silva, de 68 anos, morreu afogado, no final da tarde desta terça-feira (01), por volta das 17h, no Rio Novo, localizado no Garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba (PA). (As informações são do Plantão 24horas News).

De acordo com o enteado do idoso, Sebastão Joaquim dos Santos, o fato ocorreu após ele realizar um mergulho no rio. A Polícia Militar foi comunicada sobre a situação. Diante disso, uma guarnição seguiu para o local e tentou prestar socorro, mas não obteve êxito.

Diante disso, comunicaram o delegado de plantão, que autorizou a remoção do corpo, pela família, para sepultamento.

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...