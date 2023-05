Governo do Pará investirá mais de R$ 3 bilhões em infraestrutura rodoviária

(Foto:Agência Pará) -A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) autorizou o governo a contratar duas operações de crédito, somando pouco mais de R$ 3 bilhões, para investimentos em infraestrutura rodoviária, por meio do Projeto “Infraestrutura Por Todo o Pará”, e em desenvolvimento urbano no eixo mobilidade, no âmbito do programa estadual “Asfalto Por Todo o Pará”.

Os parlamentares aprovaram a proposição em sessão plenária nesta terça-feira (23). Já na segunda (22), os textos haviam sido aprovados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Alepa.

O Projeto de Lei nº 241/2023, enviado pelo Executivo estadual à Assembleia, solicita permissão para contratação de R$ 1,47 bilhão para ampliação da malha rodoviária pavimentada estadual, objetivando o aumento da acessibilidade terrestre no território do Pará.

“Os investimentos pretendidos se coadunam plenamente com as diretrizes governamentais expressas e propostas por este Poder Executivo no Plano Plurianual (PPA 2020-2023), e estão em conformidade com as alocações programadas para a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023”, detalha a justificativa que consta do texto.

Já a segunda proposição, o Projeto de Lei 242/2023, se refere a investimentos de até R$ 1,6 bilhão para ampliar a infraestrutura viária, com obras de pavimentação e drenagem pluvial, proporcionando assim melhor integração entre as regiões e maior qualidade de vida a seus habitantes.

Urbanização – “A proposição visa permitir que o Estado contrate operação de crédito interno para viabilizar a execução de investimentos no Projeto ‘Asfalto Por Todo Pará – 3ª Etapa’, a ser executada por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e possibilitará ampliar sua infraestrutura viária com a execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas em cidades das 12 regiões de Integração”, informa o chefe do Executivo na justificativa do projeto.

O líder do Governo na Assembleia, deputado Iran Lima (MDB), destacou a importância dos projetos. “Um garante melhoria na vida da população nas sedes dos municípios, dando tranquilidade e segurança nos deslocamentos pelas estradas”, assegurou o parlamentar.

