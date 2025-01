Governo do Pará lança Bolsa Talento com valor de até R$ 1.125,63

Foto: Reprodução | O edital está disponível no site da Seel, e o processo de cadastramento pode ser feito até 31 de janeiro. Para mais detalhes, acesse o Diário Oficial do Estado.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), lançou o edital 001/2024 do Programa Bolsa Talento – Ano-base 2023, destinado a atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras que se destacaram em competições estaduais, nacionais e internacionais em 2023. O edital está disponível no site da Seel, e o processo de cadastramento pode ser feito até 31 de janeiro. Para mais detalhes, acesse o Diário Oficial do Estado.

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, destacou a importância do programa para os atletas paraenses: “O Bolsa Talento é fundamental para apoiar esses jovens talentos, permitindo que eles participem de grandes competições. Os recursos ajudam na manutenção no esporte, na compra de material, suplementação alimentar e até no apoio à família”, afirmou.

Etapas do Programa

A primeira fase do Bolsa Talento consiste no cadastramento das entidades esportivas, apresentação de documentos e indicação de eventos válidos para a concessão do benefício, por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Seel. Após a entrega da documentação, a Secretaria realizará uma análise.

A segunda fase é destinada às entidades aprovadas, que poderão indicar atletas para receber o benefício.

Ao todo, 39 modalidades podem indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias. Os beneficiados receberão 12 parcelas conforme a categoria: R$ 750,42 para atletas estaduais, R$ 1.125,63 para atletas nacionais e R$ 900,49 para técnicos.

Na última edição, 71 atletas foram contemplados: 28 na categoria Nacional, 38 na Estadual e 5 técnicos. Thiago de Jesus Ferreira Simit, atleta de wrestling de Cachoeira do Arari, destacou como o programa foi essencial para sua permanência no esporte. “O apoio financeiro foi fundamental, ajudando na compra de material e no custeio de viagens para competições”, afirmou.

O coordenador do Bolsa Talento, Nizomar Carneiro, espera superar os números da edição de 2022, incentivando ainda mais atletas e modalidades no Estado. “Queremos contemplar um número maior de atletas no ano-base de 2023”, disse.

Sobre o Programa Bolsa Talento

Criado pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008, o Programa Bolsa Talento visa estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico de atletas.

Quem pode participar?

Atletas e técnicos das 39 modalidades listadas na Lei do Bolsa Talento, registrados na Federação ou Associação de sua modalidade e que atendam aos requisitos estabelecidos na legislação.

Como se inscrever?

O atleta deve ter alcançado resultados conforme as condições estipuladas pelo edital e estar em plena atividade esportiva.

Deve ser indicado pela sua Federação Esportiva, que precisa estar cadastrada e apta a indicar candidatos ao programa.

Não há número pré-determinado de bolsas por modalidade, e a seleção depende do número de candidaturas e da previsão orçamentária.

Valor da Bolsa

O programa oferece 12 parcelas anuais nos seguintes valores:

R$ 1.125,63 para atletas nacionais

R$ 750,42 para atletas estaduais

R$ 900,49 para técnicos

Informações Complementares

As entidades esportivas devem estar formalmente constituídas e em conformidade com a documentação exigida para participar, já que são responsáveis pela organização de calendários e competições oficiais.

Reunião de Esclarecimento

Uma reunião de esclarecimento sobre o edital será realizada na terça-feira (07), às 9h, no Auditório do Mangueirão, para representantes de entidades esportivas.

Serviço

Para mais informações, entre em contato com a comissão de avaliação pelo telefone (91) 98538-5560 ou pelo e-mail bolsatalento2024@gmail.com.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/13:48:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...