Mais de 700 empresas, Ministério da Fazenda, Correios e concessionárias de contas básicas se unem pela primeira vez em mutirão de combate à inadimplência

(Foto>Reprodução)

Pela primeira vez, Feirão Limpa Nome traz ofertas do Programa Desenrola;

Pela primeira vez, mutirão de instituições nacionais é formado para combater índices de endividamento no país;

Mais de 1,4 milhão de consumidores já acessaram aplicativo da Serasa para negociar com mais agilidade as dívidas do programa Desenrola

Diante dos altos números de inadimplência no país, a Serasa convocou as principais empresas do país para se unir ao Ministério da Fazenda e aos Correios para criar um mutirão emergencial que estimule a renegociação de dívidas. A partir de segunda-feira (04), consumidores de todo o país podem acessar ofertas especiais de várias formas, digitais ou presenciais

Conforme o Mapa da Inadimplência da Serasa de janeiro, o Pará tem 2.547.416 pessoas nessa situação. Em dezembro o número era de 2.504.025.

Em relação aos tipos de dívidas, a maior parte está concentrada no setor de bancos e cartões (31,46%), seguido do varejo (19,22%) e financeiras (16,58%). Nas faixas etárias os mais inadimplentes têm entre 26 e 40 anos (36%), seguido de 41 a 60 anos (33,8%), acima dos 60 anos (15,7%) e até 25 anos (14,5%).

“Nunca fizemos uma ação de tamanha grandiosidade a abrangência”, explica o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes. “E por isso estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas”.

São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

As condições do Desenrola têm proporcionado descontos generosos, como o caso do morador de Cachoeirinha (RS) que negociou 100 dívidas que somavam R$ 24.626 por apenas R$ 4.336, segundo a operadora do programa. Um outro consumidor de Abreu e Lima (PE) ganhou 96% de desconto para negociar 25 dívidas que somavam R$ 151.809 por R$ 4.908.

Atendimento nos Correios em São Paulo

Pela primeira vez, a Serasa também conta com uma parceria inédita com os Correios para realizar atendimento especial no Palácio dos Correios, no Centro Histórico da capital de São Paulo. De forma presencial, os moradores da Grande São Paulo podem encontrar as ofertas e descontos em guichês específicos e fechar seu acordo sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional durante todo o mês de março.

“Como empresa pública e agentes do Governo Federal, os Correios atuam para melhorar a vida das brasileiras e dos brasileiros. Nesta parceria com o Ministério da Fazenda e a Serasa, estamos facilitando o acesso da população aos principais programas de combate ao endividamento do Brasil, contribuindo para a redução da inadimplência e para o crescimento da economia do país”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

O Palácio dos Correios está localizado na Praça Pedro Lessa, 01, esquina com a Avenida São João, Vale do Anhangabaú. O atendimento vai de 4 e 28 de março, das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575–2096

Além disso, também é possível regularizar suas pendências em todas as agências dos Correios do Brasil, a partir de uma taxa de R$4,20.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Fonte: Ascom Serasa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...