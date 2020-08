Governo entrega R$ 5,4 mi em equipamentos, veículos e infraestrutura aos bombeiros e grupamento aéreo

Solenidade foi realizada no Comando geral do Corpo de Bombeiros do Estado, em Belém (Foto: Bruno Cecim / Ag.ParáO governador)

Recursos são do Estado e do Governo Federal para proteção dos servidores e reestruturação das instruções de segurança pública

Helder Barbalho entregou, na manhã desta quinta-feira (27), um investimento de R$ 5,41 milhões ao Corpo de Bombeiros Militar e ao Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Os recursos foram aplicados na aquisição de equipamentos individuais, veículos, ferramentas e infraestrutura. A solenidade de entrega foi realizada no Comando geral do Corpo de Bombeiros do Estado, em Belém.

“O que estamos fazendo aqui, com investimentos do Estado e do Governo Federal, é assegurando que essa estrutura possa estar cada vez mais modernizada e em condições de permitir, com que o pleno e o efetivo serviço do Corpo de Bombeiros possa acontecer da melhor forma possível para salvar a vida das pessoas“ – governador Helder Barbalho.

Novo pátio de formatura Dom Pedro II foi entregue ao Corpo de Bombeiros (Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará)

Por meio do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), para o CBM, foram entregues 200 conjuntos de calça e jaquetas para a proteção individual de combate a incêndios, e um veículo padrão blazer SUV, além do novo pátio de formatura Dom Pedro II. Para o Graesp, serão entregues 100 uniformes tipo macacões de voo.

Também foram entregues os equipamentos enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sendo eles, uma viatura modelo Jeep, 207 capacetes, 207 pares de luvas, 207 pares de botas, 28 equipamentos de proteção respiratórios, todos para auxiliar em ações de combate a incêndio, três ferramentas tipo Serra Sabri (equipamento de corte que auxilia nas operações de resgate veicular).



Ualame Machado, titular da Segup, destacou a importância das aquisições: “Melhor prestação de serviços para população”Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou que os investimentos fazem parte de uma política do Estado para valorização dos servidores e reestruturação das instruções de segurança pública e defesa social. “São aquisições que fomentam e incentivam nossos servidores para melhor qualidade do trabalho, mas também, a melhor prestação de serviços para população”, disse.

“São equipamentos de suma importância que irão facilitar a nossa operacionalidade, melhorar o atendimento realizado à população e proteger muito mais os nossos militares durante as operações” – coronel Hayman Apolo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

“Recebemos importantes equipamentos de proteção individual que tem como finalidade proteger nossos tripulantes e pilotos em caso de ocorrência com incêndio”, detalha o diretor do Graesp, coronel da Polícia Militar Armando Gonçalves.

Por Leonardo Nunes (SECOM)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...