Governo Federal libera verba de quase R$10 milhões para construção da orla em Óbidos

Recurso foi liberado para obras na orla e contenção de erosão em Óbidos — Foto: Ascom Prefeitura de Óbidos/Divulgação

Obras também serão em áreas de risco para conter erosão. Autorização do repasse foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e será feito em três parcelas.

O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), autorizou o repasse de R$ 9,9 milhões à prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, para ser usado na execução de obras em área de risco objetivando conter a erosão da barreira, recuperação e prosseguimento da orla da cidade.

A autorização foi publicada na terça-feira (10) no Diário Oficial da União (DOU).

A verba será repassada ao governo municipal em três parcelas. O prazo para execução da obra será de 365 dias, a partir da publicação no Diário oficial.

De acordo com a prefeitura, os engenheiros da empresa vencedora da licitação se reunirão com a equipe técnica do governo para apresentar e discutir o projeto de execução, baseado no Plano de Trabalho aprovado pelo então Ministério da Integração Nacional.

A partir desta etapa, ficará sob a responsabilidade da empresa Laghi Engenharia Ltda do Estado do Amazonas, vencedora do certame licitatório, a realização da obra.

O pedido do recurso foi feito em 2017 ao MInistério da Integração e era justificado pela gravidade da erosão na frente da cidade, no local conhecido como barreira e da orla portuária, que pode destruir o Forte Pauxis.

Por G1 Santarém — Pará

