Governo paga nesta terça, 13, auxílio do Fundo Esperança para beneficiários nascidos em agosto

Fundo Esperança abre novas inscrições para liberar R$ 80 milhões a pequenas empresas do Pará — Foto: Agência Pará

Programa oferta financiamento a baixos juros a empresários que enfrentam dificuldades na pandemia.

O Fundo Esperança inicia, a partir desta terça-feira (13), o calendário para o pagamento das pessoas físicas, nascidas em agosto, e pessoas jurídicas constituídas no mesmo mês de referência.

Promovido pelo Governo do Estado, o programa estadual garante financiamento para empreendedores que enfrentam dificuldades econômicas durante a crise provocada pela pandemia. De acordo com o cronograma, o atendimento ocorrerá nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará), nos dias 13, 14 e 15 de abril, em todas as regiões do Pará.

Financiamento

De acordo com as regras do Programa, os valores de cada financiamento observam cada categoria de negócio: até R$ 2 mil, para empresários informais e integrantes da economia criativa; até R$ 5 mil, para microempreendedores individuais (MEI); até R$ 15 mil para microempresas e até R$ 50 mil, para empresas de pequeno porte, cooperativas de trabalho, agricultura familiar e de transporte.

O Fundo Esperança oferece facilidades especiais de financiamento, como, por exemplo, a taxa de juros de 0,2% ao mês, prazo para pagamento de até 36 meses e carência de 180 dias para pagar a primeira parcela. Outro diferencial importante é a possibilidade de obter novos financiamentos, mesmo por beneficiário tenha sido atendido pelo Fundo em 2020.

Cronograma de atendimento:

Mês de nascimento (PF) ou Mês de constituição (PJ) – Data de atendimento

Agosto – 13, 14 e 15 de abril

Setembro – 16, 17 e 19 de abril

Outubro – 20, 22 e 23 de abril

Novembro – 26, 27 de abril e 03 de maio

Dezembro – 04, 05 e 06 de maio

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...