Governo põe cinco florestas à venda

(Foto:Reprodução) – Dando seguimento a sua agenda de privatizações, o ministro da Economia, Paulo Guedes, incluiu cinco florestas nacionais na lista de privatizações da Presidência da República. As resoluções foram publicadas nesta segunda-feira (09/03) no Diário Oficial da União (DOU).

A reservas, localizadas nos estados do Amazonas e Rio Grande do Sul, precisam apenas do aval do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para serem concedidas à iniciativa privada.

Guedes determinou que as unidades de conservação Floresta Nacional de Canela e Floresta Nacional de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, sejam concedidas para prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão das unidades.

O ministro também recomendou a inclusão dos projetos de concessão das Floresta Nacional de Humaitá, Floresta Nacional Iquiri e da Floresta Castanho, todas localizadas no Amazonas.

De acordo com o governo, uma das atividades permitidas nessas áreas será a exploração de madeira, um dos principais causadores de desmatamento atualmente. Caso sejam privatizadas, as reservas poderão ser exploradas para fins “técnicos-científicos e econômicos”.

Segundo a Secretaria Especial do PPI, o objetivo do governo é permitir o desenvolvimento sustentável dessas florestas em conjunto com o setor privado, promovendo crescimento econômico e geração de empregos.

