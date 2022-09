Governo publica edital para contratação de empresa para retirada de embarcação; buscas por criança continuam

Lancha Dona Lourdes que naufragou próximo à Cotijuba, na travessia do Marajó a Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal.

Empresa contratada será responsável pelo procedimento de reflutuação e remoção da embarcação “Dona Lourdes II”. Família de Sofia Loren pedia a retira da lancha.

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), publicou um edital na quarta-feira (21) para contratação de empresa para retirada da embarcação “Dona Lourdes II” do fundo da baía do Marajó. A data de abertura do edital está prevista para o dia 3 de outubro.

Nesta quinta-feira (22), as buscas por Sofia Loren chegam ao 15º dia consecutivo. As equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estão realizando as buscas no interior da embarcação naufragada em frente à Ilha de Cotijuba, em Belém, e no entorno do local do acidente, na Baía do Marajó.

Menina Sofhia Loren segue desaparecida após naufrágio no Pará — Foto: Reprodução

Impasse

Pela lei, a proprietária da embarcação deve fazer a retirada, mas ela alega não ter condições de arcar com os custos da operação.

Por conta disso, a Marinha do Brasil foi consultada sobre a reflutuação, entretanto a instituição informou que não faria esse procedimento, pois sua atribuição seria apenas de autorizar o procedimento.

Após o impasse, o governo, por meio da Segup, iniciou os trâmites legais para obter as licenças e a licitação para realizar o içamento.

“(…) faremos a retirada para quem em solo outras averiguações sejam realizadas e as causas também sejam devidamente apuradas”, informou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Processo

O aviso de licitação publicado informa que o processo será realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item. A data de abertura está prevista para o dia 3 de outubro,às 9h, quase um mês após o naufrágio da embarcação.

Família pede por retirada

A reflutuação da embarcação é um pedido da família de Sofia Loren, que reclama da demora para retirada do barco de dentro da água. Eles acreditam que a menina pode estar na embarcação ou mesmo haver mais vítimas que não foram reclamadas às autoridades.

“Um descaso público com nossa família em relação à Sofia. Se fossem querer realmente acabar com este sofrimento, teriam feito algo maior, por exemplo retirar a lancha do fundo do mar. Fazer uma averiguação completa da lancha, verificar se há vítimas dentro”, disse um tio de Sofia.

Até o momento, foram contabilizados 66 sobreviventes. Das 23 pessoas procuradas por familiares e incluídas na lista de desaparecidos, 22 foram encontradas sem vida (13 mulheres, seis homens e três crianças). (Com informações do g1 Pará — Belém).

