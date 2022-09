Dois homens são executados a tiros em Parauapebas (PA)

(Foto:Reprodução) – Na manhã de quinta-feira (22), populares encontraram dois corpos masculinos, ainda não identificados, abandonados em terreno baldio, no Bairro Palmares I, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção dos corpos e os exames periciais. As vítimas estavam com os corpos perfurados por tiros de arma de fogo.

Ainda não há informação sobre a autoria de motivação do duplo homicídio. Segundo informações, anda não confirmadas, um dos homens, que está de bermuda rosa, seria conhecido na localidade pelo apelido de “Jumento”. (Com informações do Portal Debate Carajás

Jornal Folha do Progresso em 23/09/2022/

