Grávida dá à luz na calçada após hospital mandá-la voltar para casa

(Foto:Reprodução) – No fim da tarde de segunda-feira (26), uma mulher deu à luz em uma calçada, momentos após ter sido liberada do Hospital Municipal.

Andreia da Silva Santos, de 38 anos, sentiu as primeiras contrações, mas a médica que a atendeu disse que ela não tinha dilatação suficiente para o parto e liberou a mãe e o marido.

De acordo com Edgar Santos, marido de Andreia, os dois saíram da unidade de saúde e mal tinham caminhado quando as contrações aumentaram e ela teve o bebê na calçada, um menino chamado João Gabriel.

A direção do Hospital Rocha Faria, que fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, disse que Andreia esteve na unidade às 14h, foi examinada e não estava em fase de trabalho de parto. Os responsáveis pela unidade de saúde afirmaram que a paciente foi liberada com as devidas orientações. (As informações são do G1 Rio).

