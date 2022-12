Polícia faz buscas por homem que matou a ex com tiro na cabeça em Tucumã (PA)

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial e está à procura do assassino. (Foto:Reprodução/ Debata Carajás)

De acordo com testemunhas, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento do casal

Equipes da Segurança Pública do Pará realizam buscas na tentativa de localizar e prender um homem identificado apenas pelo prenome Romário.

Ele é suspeito de ter assassinado sua ex-companheira, Neide Clara Santos, com um tiro na cabeça, dentro de uma residência, localizada no Setor Davi Santos, próximo à rodovia PA-279, em Tucumã, no sul do Pará. O crime ocorreu na noite de domingo (25).

De acordo com testemunhas, Romário é apontado como o principal suspeito de ter cometido o brutal assassinato da ex-companheira porque ele não aceitava o fim do relacionamento do casal. A vítima já havia solicitado uma medida protetiva devido às ameaças que vinha sofrendo por parte do assassino.

Na noite de Natal, depois de executar friamente Neide Santos, o suspeito fugiu sem deixar pistas. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial e está à procura do assassino.

Por nota, a PC A Polícia Civil informou que “buscas estão sendo feitas para localizar o autor do crime, identificado como companheiro da vítima. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido.” (As informações são do site Debate Carajás).

