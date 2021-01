Grêmio aproveita erros do Bahia e inicia 2021 com vitória no Brasileirão

O Grêmio iniciou o ano de 2021 com o pé direito. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho venceu o Bahia por 2 a 1, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vanderson e Diego Souza marcaram para os donos da casa, enquanto Anderson Martins balançou as redes para o time baiano.

Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi vai dormir na quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos. Para terminar a rodada no G4, o Tricolor gaúcho precisa que o Internacional seja derrotado pelo Ceará, na quinta-feira, no Castelão.

O Bahia, por outro lado, pode acabar na zona de rebaixamento ao final da rodada. Neste momento, o time de Dado Cavalcanti ocupa a 16ª posição com 28 pontos, mesma pontuação do Vasco, que abre o Z4 e visita o Atlético-GO na quinta-feira.

O jogo – O Grêmio começou melhor na partida, assustando o Bahia rapidamente. Logo aos seis minutos, Jean Pyerre recebeu passe de Alisson pela esquerda, ajeitou para o pé direito e cruzou para Diego Souza, que, dentro da área, cabeceou para fora.

Os donos da casa inauguraram o marcador em outra jogada pela esquerda. Após lançamento de Jean Pyerre, Diogo Barbosa cruzou na segunda trave e Vanderson testou firme, no contra-pé de Douglas Friedrich, para abrir o placar aos 15 minutos. O gol foi o primeiro do lateral direito de 19 anos, que se emocionou na comemoração.

Após o tento, no entanto, o Bahia passou a dominar as ações do confronto. A equipe de Dado Cavalcanti só não empatou ainda no primeiro tempo porque Vanderlei defendeu bons chutes de Ernando, Daniel e Ronaldo. Gilberto até balançou as redes aos 25 minutos, em uma linda finalização de fora da área, mas a jogada foi anulada pelo VAR por impedimento do atacante.

No último lance antes do intervalo, Gilberto teve outra grande oportunidade de comemorar, mas desperdiçou. Depois de um passe errado de Diego Souza, o camisa 9 recebeu enfiada de bola de Ramírez, ficou na cara de Vanderlei e chutou para fora.

Na segunda etapa, o Bahia seguiu pressionando em busca do empate. Com menos de um minuto, Ronaldo exigiu que Vanderlei fizesse outra grande intervenção. Na sequência, foi a vez de Anderson Martins arriscar de fora da área com o pé esquerdo, acertar o ângulo direito do goleiro gremista e marcar um golaço.

O empate, no entanto, não durou muito tempo no placar. Em cobrança de falta na intermediária, Diogo Barbosa rolou para Diego Souza, que finalizou forte. O chute desviou na defesa visitante e atrapalhou Douglas Friedrich, que até tocou na bola com a mão esquerda, mas não foi capaz de impedir o gol chorado do centroavante.

Com a nova vantagem, o Grêmio passou a trocar passes e dar poucas oportunidades ao Bahia. Sem oferecer muito perigo, mas sem ser verdadeiramente ameaçado pelo adversário, o Tricolor gaúcho dominou os minutos finais e venceu a primeira partida de 2021.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

