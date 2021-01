Ufopa firma parceira com Governo Federal para estudos em municípios da BR-163 atingidos pela Ferrogrão

Ufopa firma parceira com Governo Federal para análises em municípios da BR-163 atingidos pela Ferrogrão — Foto: Reprodução

Anúncio foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) como parte do Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais.

O Governo Federal anunciou que firmou parcerias com universidades públicas para que sejam feitas análises e propostas de ações que fomentem o desenvolvimento local em cinco macrorregiões do País, com investimento de R$ 659 mil. No Pará, a parceria é com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFopa).

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a parceira é para diagnosticar a capacidade do poder local de fazer a gestão do território nos municípios próximos à BR-163 que serão atingidos pela implantação da Ferrogrão, ferrovia longitudinal que vai ligar os estados de Mato Grosso e Pará.

O território, também conhecido como região do Tapajós, inclui os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.

Os trabalhos estão incluídos no Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais (PFCG), instituído em 2019. “A nossa finalidade é mobilizar políticas, ações, instrumentos e parcerias para criar um ambiente colaborativo voltado à ampliação das capacidades de gestão e da sustentabilidade institucional dos entes federados”, explicou o coordenador da ação no MDR, João Mendes.

Publicado pro JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Por G1 Santarém — Pará

06/01/2021 16h06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...