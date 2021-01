Violenta colisão entre carros deixa dois mortos e BR-163 interditada

O acidente envolvendo uma Honda Civic e um Toyota Corolla branco, com placas de Lucas do Rio Verde, ocorreu, há pouco, na rodovia federal, em Sorriso.

Débora Siqueira da Rocha Luz, 25 anos, morreu ainda no local.

Lucas Pianessa, 24 anos, que estava no mesmo carro, chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade médica. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e também faleceu.

A colisão foi tão violenta que a parte frontal do Corolla ficou destruída. Já o Civic por muito pouco não saiu da pista. “No Civic tinha quatro vítimas, uma está em óbito e as outras estão sendo levadas para o hospital. O condutor disse que aquaplanou e o outro carro bateu nele.

As vítimas não estavam encarceradas, era fazer o trabalho de imobilização e retirar do veículo. Tirando a vítima que estava em óbito as outras estavam conscientes. Na chuva tem que reduzir a velocidade”, explicou o tenente daniel Alvez, do Corpo de Bombeiros.

A BR-163 ficou totalmente interditada e as equipes da concessionária que administra a rodovia estiveram no local fazendo os procedimentos necessários de controle do tráfego de veículos. O trânsito foi liberado por volta das 20h.

No momento do acidente estava chovendo, mas as circunstâncias e responsabilidades pela colisão ainda serão apontadas no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

