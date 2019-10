Grêmio bate o Ceará e encosta no G6 do Campeonato Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo) – 09/10/2019 21:58 -Depois de três jogos sem vencer, o Grêmio bateu o Ceará por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Geromel e Maicon, o Tricolor Gaúcho reencontra a vitória e encosta na zona de classificação para a Libertadores.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 38 pontos, na sétima colocação, e encosta no Internacional na briga pelo sexto lugar. Enquanto isso, o Ceará estaciona nos 23 e entra na zona do rebaixamento, ocupando a 16ª colocação.

Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho visita o Atlético-MG, neste domingo, às 19h. Também no domingo, mas às 16h, o Ceará recebe o Avaí em duelo importante na parte de baixo da tabela.

O jogo – Com o show da banda Iron Maiden na Arena do Grêmio, a partida aconteceu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Com a bola rolando, muita movimentação e grandes chances para os dois lados.

As duas equipes tiveram gols anulados. Primeiro o time da casa, aos 18, quando Luan mandou para as redes em posição irregular. Já aos 27, foia vez de Pedro Ken marcar para o Ceará, mas também teve o gol anulado por impedimento.

O Grêmio não baixou o ritmo e conseguiu abrir o placar, de fato, aos 34 minutos. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Pedro Geromel subiu alto para tocar de cabeça para o fundo das redes.

Empolgado com a vantagem, o Tricolor Gaúcho continuou em cima e depois de jogada individual, Diego Tardelli foi derrubado dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti, e na cobrança, Maicon cobrou com categoria para ampliar o placar.

O Ceará não desanimou e aos 43 minutos, Tiago Alves cruzou para dentro da área, e Fabinho apareceu surpreendendo a zaga gremista para diminuir o marcador.

Se o primeiro tempo foi de muito volume, a segunda etapa foi completamente diferente. Mesmo com a mesma posse de bola dos minutos iniciais, o Grêmio não conseguiu chegar com perigo à área adversária. A melhor chance veio aos 17 minutos, depois de belo passe de Maicon para Luan, que finalizou por cima do gol.

Os cearenses ainda tiveram a chance de empatar a partida, já nos acréscimos da segunda etapa. Juninho Quixadá fez boa jogada individual e abriu para Ricardinho no lado esquerdo. O camisa 8 bateu cruzado e a bola passou triscando a trave de Paulo Victor.

