Grêmio empata com Fluminense nos acréscimos em jogo quente

(Foto:Reprodução) -Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 37 pontos, enquanto os comandados de Renato Gaúcho foram aos 39 pontos -eles ocupam a 12ª e a 11ª posição, respectivamente. O Bragantino, que abre o Z4 e joga neste sábado (2), soma 34 pontos.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 37 pontos, enquanto os comandados de Renato Gaúcho foram aos 39 pontos -eles ocupam a 12ª e a 11ª posição, respectivamente. O Bragantino, que abre o Z4 e joga neste sábado (2), soma 34 pontos.

O Grêmio tomava uma virada do Fluminense até os acréscimos do 2° tempo, mas um pênalti sofrido por Arezo e cobrado por Reinaldo definiu o empate por 2 a 2, nesta sexta-feira (1º), em um jogo quente disputado no Maracanã. O duelo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, manteve os dois clubes na parte inferior da tabela.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 37 pontos, enquanto os comandados de Renato Gaúcho foram aos 39 pontos -eles ocupam a 12ª e a 11ª posição, respectivamente. O Bragantino, que abre o Z4 e joga neste sábado (2), soma 34 pontos.

O duelo foi, no mínimo, tenso dentro das quatro linhas: o árbitro Matheus Candançan teve muito trabalho e aplicou dez cartões amarelos e um vermelho.

Os times voltam a jogar na outra sexta-feira (8). O Flu encara outro gaúcho, o Inter, em Porto Alegre, enquanto o Grêmio mede forças com o vice-líder Palmeiras.

A etapa inicial teve muitos cartões, duas propostas diferentes, um gol para cada lado. Em meio a cinco amarelos dados pelo árbitro Matheus Candançan, o Grêmio, apostando na velocidade, abriu o placar em contra-ataque, mas o Fluminense, trabalhando mais a bola, empatou antes do intervalo.

No 2° tempo, a bola parada dos mandantes fez a diferença, e o jovem Kauã Elias, de 18 anos virou de cabeça, encerrando um jejum de nove partidas sem balançar as redes.

Os acréscimos contaram com pênalti sofrido por Arezo e convertido por Reinaldo. Em meio à reclamação dos jogadores do Fluminense, Felipe Melo tomou cartão vermelho e, sem qualquer timidez, escancarou para as câmeras a insatisfação com a arbitragem.

GOLS E DESTAQUES

Muito estudo, pouco susto. O jogo se apresentou bastante truncado e com as defesas tendo pouco trabalho diante de ataques tímidos. O Flu até esboçou algumas investidas enquanto valorizava a posse de bola, enquanto os gaúchos optaram por usar a velocidade de um isolado Soteldo. Resultado? Nenhuma finalização até os 13 minutos, quando Reinaldo concluiu, para fora, um contra-ataque puxado por João Pedro.

Imortal é letal. O Grêmio abriu o placar aos 25 minutos em um contra-ataque mortal: após cruzamento de Ganso para a área, Rodrigo Ely rebateu para Reinaldo, que lançou Aravena. O ponta disparou, evitou a saída e, depois de limpar para o meio, devolveu para o lateral. O camisa 6 fuzilou Fábio, que rebateu para o meio antes de Braithwaite, com faro de artilheiro, aproveitar o rebote: 1 a 0.

Marchesín se agiganta, mas Arias empata. A desvantagem obrigou o time de Mano Menezes a se lançar ao ataque. Lima ameaçou deixar tudo igual após lindo passe de Kauã Elias, mas parou em um milagre de Marchesín. Foi com Arias, no entanto, que o gol carioca chegou, já pouco antes do intervalo: o colombiano recebeu de Ganso, cortou para a esquerda e bateu no contrapé do gremista para cravar o 1 a 1.

Grêmio repete receita. A etapa final começou com os visitantes apostando novamente na velocidade para surpreender, e Aravena, por pouco, não balançou as redes antes dos dez minutos: o chileno arrancou pela esquerda, cortou Samuel Xavier e chutou rente à trave defendida por Fábio.

Arias para em goleiro (e na trave). O Fluminense respondeu rápido e, também repetindo a receita de usar a habilidade de seus meias, ficou no quase — e de novo com a dupla Ganso-Arias gerando perigo. O camisa 10 deu lindo passe de cavadinha para o colombiano, que arriscou de primeira e viu Marchesín desviar antes de a bola bater na trave.

*Cano é chamado, mas Kauã Elias resolve de cabeça. Diante de um adversário fechado e rápido nas interceptações, Mano Menezes chamou Germán Cano para aumentar a força ofensiva de seu elenco. O argentino não chegou a entrar naquela ocasião porque Kauã Elias, centroavante titular, brilhou em escanteio cobrado por Lima e virou de cabeça: 2 a 1.

*Grêmio vai para o tudo ou nada e é premiado em meio à confusão. Desesperados, os visitantes partiram com tudo rumo ao empate e, já na casa dos 49 minutos, conseguiram um pênalti quando Arezo, ao ser lançado dentro da área, foi atropelado por Fábio enquanto tentava driblar o goleiro. O lance gerou revolta dos jogadores do Fluminense e, em meio à confusão, Felipe Melo acabou expulso por reclamação. Reinaldo, quatro minutos depois da marcação, bateu forte e definiu o resultado: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2×2 GRÊMIO

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima (John Kennedy) e Ganso (Nonato); Arias, Keno (Marquinhos) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Arezo) e Edenílson (Cristaldo); Aravena (Nathan Fernandes), Soteldo (Monsalve) e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: Martinelli, Ganso, Kauã Elias, Fábio, Arias, Thiago Santos (FLU); Soteldo, Braithwaite, Reinaldo, Villasanti, Renato Gaúcho (GRE)

Cartões vermelhos: Felipe Melo (FLU)

Gols: Braithwaite (GRE), aos 25 min do 1° tempo; Arias (FLU), aos 42 min do 1° tempo; Kauã Elias (FLU), aos 20 min do 2° tempo; Reinaldo (GRE), aos 53 min do 2° tempo.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2024/06:36:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...