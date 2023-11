Argentina venceu o Brasil nos dois últimos jogos no Maracanã

As últimas quatro disputas no Maracanã os Argentinos venceram dois, 1998 e 2021

ASeleção Brasileira encerra 2023 com um clássico diante do maior rival e atual campeã do mundo. Às 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (21), Brasil x Argentina se enfrentam no Maracanã, em duelo válido pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções vêm de derrotas, mas o momento brasileiro é pior. A equipe de Fernando Diniz não ganha há três rodadas, tendo empatado com a Venezuela e sido derrotada por Uruguai e Colômbia. Com apenas sete pontos, ocupa o quinto lugar das Eliminatórias.

Já a Argentina foi batida pelo Uruguai, em casa, na última quinta-feira, mas ainda assim lidera a competição, com 12 pontos.

No último confronto entre as seleções deu empate em 0 a 0, no fim de 2021, em San Juan, na Argentina.

Na partida desta noite, Brasil e Argentina vão se enfrentar pela primeira vez no estádio do Maracanã, no Rio, pelas Eliminatórias da Copa 2026.

Brasil e Argentina já se enfrentaram 109 vezes ao longo dos tempos, com 43 vitórias brasileiras, 26 empates e 40 derrotas. Foram 166 gols marcados e 162 sofridos.

O Maracanã foi palco de 12 desses encontros, também com ampla superioridade verde e amarela. Foram sete vitórias, dois empates e três derrotas. Os argentinos, por sua vez, possuem triunfos emblemáticos: no primeiro confronto, em 1957, por 2 a 1, e nas últimas duas partidas no estádio. Em 1998, no último jogo antes de viajar para a Copa da França, o Brasil perdeu por 1 a 0, gol de Cláudio López.

Há dois anos, em 2021, uma das derrotas mais doloridas. Com público bastante reduzido por conta da pandemia, Di María fez o gol decisivo na final da Copa América que colocou um ponto final ao jejum de 28 anos sem títulos da seleção argentina. Foi o primeiro título de Lionel Messi por seu país.

Brasil x Argentina no Maracanã

12 jogos

7 vitórias do Brasil

2 empates

3 vitórias da Argentina

23 gols do Brasil

10 gols da Argentina

Fonte: DOL

