Fred volta a marcar, Fluminense se recupera e vence o América-MG

O Fluminense mostrou força no Maracanã e venceu por 2 a 0 o América-MG, nesta domingo. Com o resultado, os tricolores chegaram a 48 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros, com 45, ficam mais distantes do G-6.

O Fluminense foi superior no primeiro tempo e marcou com Luiz Henrique, pouco antes do intervalo. O América-MG até tentou o empate no segundo tempo, mas viu os donos da casa chegarem ao segundo gol, com Fred, de pênalti.

Na próxima rodada, o Fluminense terá novo confronto direto, desta vez contra o Internacional, no Maracanã, na quarta-feira. No mesmo dia, o América-MG recebe a rebaixada Chapecoense, no Independência.

O jogo – O confronto começou com muita marcação das equipes. Tanto que Fluminense e América-MG pouco chegavam ao gol adversário.

Aos poucos, o Fluminense foi controlando a posse de bola no Maracanã. Com isso, os tricolores passaram a chegar com mais intensidade ao ataque. Mesmo assim, os donos da casa seguiam com problemas para criar boas chances de gols.

De tanto insistir, o Fluminense chegou ao gol aos 43 minutos. Após falta cobrada na área, Nino rolou para Luiz Henrique empurrar para a rede. Assim, os tricolores foram para o intervalo a frente do marcador.

No segundo tempo, o América-MG foi obrigado a avançar. Com isso, o duelo ficou mais movimentado. O Fluminense criou boa chance aos cinco minutos, quando Luiz Henrique fez boa jogada, mas chutou em cima de Matheus Cavichioli.

A partir dai, os mineiros passaram a dominar em busca do empate. O América-MG rondou a área tricolor, mas não conseguia finalizar com perigo.

O Fluminense passou a ter espaço na parte final. Com isso, os tricolores não demoraram para ampliar o placar. Aos 37 minutos, Cazares foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Fred cobrou com categorias para sacramentar o triunfo dos cariocas no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva

