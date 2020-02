Grêmio goleia Esportivo e se classifica para a semi do Campeonato Gaúcho

O Grêmio garantiu a classificação para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho ao golear o Esportivo por 5 a 0 na noite desta segunda-feira, em Porto Alegre, no fechamento da 4ª rodada. Everton Cebolinha, Luciano, Paulo Miranda, Diego Souza e Alisson marcaram os gols.

A vitória não muda a posição gremista na tabela. O Tricolor, agora com nove pontos, segue em segundo no grupo B, um tento atrás do líder Caxias. Já o Esportivo cai para quarto na chave, com cinco pontos.

Na próxima rodada, no domingo, às 16h, os comandados de Renato Gaúcho enfrentarão o Aimoré, fora de casa.

O jogo- O Grêmio não teve dificuldades para confirmar o favoritismo diante do Esportivo. Embalado pela torcida, o Tricolor abriu o placar na primeira chegada. Cebolinha recebeu passe de Maicon e, de letra, fez uma tabelinha com Thaciano. Everton recebeu de volta e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Soberano na partida, o Imortal ampliou ainda na primeira etapa. Alisson arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e sobrou limpa para Luciano balançar as redes.

Mesmo na frente, o Grêmio não perdeu o ímpeto e marcou mais duas vezes. Paulo Miranda foi ao ataque marcar o terceiro, em bola levantada na área por Alisson. Em sua primeira partida com a camisa tricolor, Diego Souza anotou o quarto.

Cortez fez jogada pela esquerda, levantou na área e o novo camisa 29 subiu mais alto que a defesa para testar para o fundo das redes. Sobrou tempo para Alisson, que participou de outros três gols deixar o dele. Lucas Silva mandou uma bomba para a meta, o goleiro Renan rebateu e o meia-atacante só teve o trabalhar de tocar para o gol vazio.

Thiago Neves, também recém-contratado, fez sua estreia, mas pouco participou da partida.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

03/02/2020 21:08

