Sem muito brilho, Brasil vence o Peru e segue 100% nas Eliminatórias

(Foto: LUCAS FIGUEIREDO/CBF) – A seleção brasileira fez o dever de casa e bateu o Peru na Arena Pernambuco pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Em uma partida tranquila, sem grande esforço, os comandados de Tite venceram por 2 a 0, com gols de Everton Ribeiro e Neymar, ambos no primeiro tempo.

O Brasil começou criando chances com Gabigol, e o Peru respondeu com Lapadula – aos cinco minutos. Mas a amarelinha voltou a investir com Gerson e não demorou até balançar as redes, em uma finalização de Everton Ribeiro – aos 13 minutos. Neymar desarmou Santamaría pela esquerda, entrou na área e fez o passe para Gabigol. Quem pegou foi o meia do Flamengo, logo atrás, e mandou para o fundo das redes.

Pouco depois, o árbitro ainda deixou passar um pênalti a favor do Brasil. Só que a seleção brasileira ainda ampliou o placar. Neymar era o que mais criava e também o que mais apanhava em campo. Peru equilibrou a posse de bola, e o Brasil diminuiu um pouco o ritmo depois do ótimo início, mas ainda assim seguiu melhor.

Aos 39, Neymar aproveitou o rebote e ampliou o placar. Gabigol entrou pela direita e fez a primeira finalização. Everton Ribeiro pegou na sobra, Santamaría desviou e o camisa 10 do Brasil só mandou para o fundo das redes, comemorando mostrando o físico, alvo de críticas de torcedores nos últimos dias. O atacante tornou-se o maior artilheiro do Brasil em Eliminatórias, com 12 gols. Sem mais mudanças, as equipes saíram para o intervalo com o time de Tite vencendo por 2 a 0.

No segundo tempo, o Brasil voltou com um ritmo mais lento, administrando o placar. O resultado positivo deu tranquilidade aos brasileiros, e Tite aproveitou para dar rodagem a alguns atletas. Colocou Daniel Alves, Matheus Cunha e Bruno Guimarães nas vagas de Danilo, Everton Ribeiro e Casemiro, respectivamente.

As substituições quase surtiram efeito aos 30 minutos. Neymar chegou com lançamento na área pela direita, Matheus Cunha apareceu para finalizar de carrinho, mas Gallese faz a defesa. A Seleção sem a mesma intensidade e até a mesma concentração no segundo tempo. O nível técnico da partida caiu bastante. Alguns jogadores, como Gerson e Neymar, pareciam cansados, e outros, como Paquetá e Gabigol, participaram pouco.

Mas, mesmo assim, o Brasil era quem tinha as melhores chances de gol. Aos 40, Paquetá fez o lançamento, para Hulk, que entrou na reta final do segundo tempo. Ele recebeu e fez a finalização pela direita, mas pegou mal na bola.

Aos 44, Neymar foi advertido por falta em cima de Callens. O atacante está suspenso para a próxima partida, contra a Venezuela, no dia 7 de outubro. Depois, o Brasil apenas segurou o jogo e garantiu mais uma vitória.

Com o resultado, o Brasil chegou a oito vitórias em oito jogos disputados e está com 24 pontos conquistados, sendo o líder soberano na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo. Argentina, em segundo, tem 18 pontos.

